زيارة مرتقبة لبلينكن إلى القاهرة للقاء السيسي وبحث عدد من الملفات الإقليمية

الوطن| رصد

من المتوقع أن يُجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة إلى القاهرة الأسبوع المقبل، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية المشتركة، ومنها الملف الليبي.

وبحسب ما ذكرته الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي، فإنه من المرتقب أن يلتقي بلينكن نظيره المصري سامح شكري، لمناقشة آليات الدفع بالجهود المشتركة بين البلدين بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، للمضي قدماً نحو عملية سياسية في ليبيا وصولا إلى إجراء الانتخابات، وفق بيان الخارجية.