بن قدارة يجتمع مع شركة مليتة للنفط ويؤكد ضرورة السعي لرفع الإنتاج

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ضمن سلسلة لقاءات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، عقدت المؤسسة الاجتماع السنوي لشركة مليتة للنفط والغاز للعام 2022، التي استعرضت بدورها مشاريع 2023 المتوقع تنفيذها.

وبحسب المؤسسة فقد طالب رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة مسؤولي الشركة بإعطاء أولوية قصوى لتنفيذ الأعمال التي تضمن رفع إنتاج الغاز، مؤكداً دعم المؤسسة اللامحدود للشركة لإنجاز مشاريعها المعول عليها برفع الإنتاج.

من جانبها استعرضت الشركة خلال الاجتماع، المشاريع المزمع تنفيذها ومنها مشروع تطوير مجمع مليتة، ومشروع تطوير التراكيب البحرية (أ، ه)، لتعزيز الإنتاج وتعويض الاحتياطي الغازي المستنزف من الحقول الحالية.