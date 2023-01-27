«مكافحة الأنشطة المضادة»: ضبطنا خلية من الشواذ

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية، من إلقاء القبض على 8 أشخاص يمارسون أفعال منافية للقانون وتعاليم الدين الإسلامي.

وبحسب بيان الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة، فإن أعضاء التحري والقبض بالإدارة كشفوا عن خلية إجرامية، تمارس أفعال الشذوذ الجنسي والمواقعة بالرضا وتروج لهذه الأعمال الفاحشة والمشينة.

وتمكن أعضاء التحري والقبض بالإدارة من ضبط مجموعة من الرجال أعتادوا على ممارسة فعل اللواط مع بعضهم البعض مخالفين بذلك القانون وتعاليم ديننا الإسلامي التي تحرم ارتكاب مثل هذه الكبائر والموبقات.

ونشرت الإدارة أسماء المتورطين وهم، المدعو (ح . ح . م) ليبي الجنسية مواليد 1993، والمدعو (ح . ج . ع) ليبي الجنسية مواليد 1993، والمدعو (أ . م . م) ليبي الجنسية مواليد 1984، والمدعو (ط . م . ش) ليبي الجنسية مواليد 1978، والمدعو (م . ف . م) مغربي الجنسية مواليد 1987 ، والمدعو (ع . ع . أ) تونسي الجنسية مواليد 1986، والمدعو (ر . ي . ع) ليبي الجنسية مواليد 1986، والمدعو (ع . و . إ) ليبي الجنسية مواليد 1977.

واتخذت الإدارة، إجراءات الاستدلال مع المقبوض عليهم، وأقروا بما نسب إليهم ، وأحيلوا جميعهم للنيابة العامة المختصة التي قررت حبسهم احتياطيا، ولازال البحث مستمرا لضبط باقي أفراد هذه الشبكة الإجرامية.