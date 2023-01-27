بالأسماء.. مجلس الدولة يعلن عن قوائم المترشحين للمناصب السيادية

أعلنت لجنة قبول وفرز المترشحين لتولي المناصب القيادية بمجلس الدولة الاستشاري، عن إنهاء عملية فرز الملفات الخاصة بالمناصب السيادية.

وبحسب بيان مجلس الدولة الاستشاري، فإن لجنة قبول لتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية، تنهي عملية فرز الملفات الخاصة بالمناصب المنوط بها المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح البيان، أن المناصب السيادية التي تم قبول أسماء المترشحين بها وهي ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

ونشر مجلس الدولة قائمة بأسماء المترشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح، وطلب منهم تسليم تسجيل مرئي بجودة جيدة يتضمن التعريف الشخصي والسيرة المهنية، ورؤيتهم في تطوير المؤسسة للمنصب المستهدف وبرنامج عمله، لمدة (5 إلى 10 ) دقائق، وفي موعد أقصاه نهاية دوام الأحد القادم بتاريخ 29 يناير 2023م، بمقر ديوان المجلس الأعلى للدولة، الساعة 15:30 أو عن طريق البريد الخاص باللجنة: [email protected]

وأكد اللجنة، أنه سوف يتم استبعاد أي مترشح لم يقدم التسجيل المطلوب، كما لا يشمل هذا الإعلان من سبق له تقديم تسجيل مرئي للمجلس” وفقا لبيان مجلس الدولة الاستشاري.