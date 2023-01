الأعلى للدولة يعلن الانتهاء من فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية

أعلن المجلس الأعلى للدولة، انتهاء لجنته المعنية من عملية فرز الملفات المناطة به بشأن مترشحي المناصب السيادية.

وقال المجلس في بيان له، إن اللجنة انتهت من فرز أسماء المترشحين لمناصب رئاستي ديوان المحاسبة ومفوضية الانتخابات ونائب محافظ المصرف المركزي ووكيلي هيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد

وطلب مجلس الدولة من أصحاب الملفات المرشحة للمناصب السيادية تسليم تسجيل مرئي يعرف بهم وببرنامجهم في موعد أقصاه نهاية الأحد القادم، مؤكداً أنه سيتم إبعاد أي مترشح لم يقدم التسجيل المطلوب.

وفي يناير 2021، بحث أعضاء من المجلسين في المغرب آلية تعيين شاغلي المناصب السيادية بالتوافق بينهما لتوحيد المؤسسات المنقسمة في البلاد.

وفي 21 أكتوبر الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عقب لقائهما بالعاصمة المغربية توصلهما إلى اتفاق حول تغيير شاغلي المناصب السيادية قبل نهاية العام الجاري.

وبالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، عَيَّن مجلس النواب في 15 سبتمبر الماضي عبد الله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا خلفا لمحمد الحافي، وعَيَّنَ في 20 أبريل 2021 الصديق الصور نائبا عاما للبلاد خلفا لإبراهيم مسعود.

وفي 15 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الدولة قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية في 5 مؤسسات هي محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته ورئيس ووكيل ديوان المحاسبة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية الانتخابات ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ووكيل وأعضاء هيئة مكافحة الفساد.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار + المجلس الأعلى للدولة

