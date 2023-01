ملفات عدة من بينها “الملف الليبي” على طاولة مباحثات مصر وأمريكا الأحد المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن زيارة مرتقبة لوزيرها “أنتوني بلينكن” إلى مصر يومي التاسع والعشرين والثلاثين من يناير الجاري لمناقشة عديد القضايا من بينها الملف الليبي.

ووقفا للخارجية فإن “بلينكن” سيلتقي الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” وعددا من كبار المسؤولين المصريين لدفع الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والقاهرة وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا.

المصدر: سفارة الولايات المتحدة في مصر

