أجواء صافية إلى غائمة جزئياً في عموم مناطق ليبيا

الوطن| رصد
تسود أجواء صافية إلى غائمة جزئياً في عموم مناطق البلاد، مع بقاء الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار الخفيفة.
وسيكون الطقس نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 15 درجة مئوية في طرابلس، وهي مشابهة ليوم أمس. وسيكون الطقس ليلاً بارداً جداً إذ تبلغ درجة الحرارة الصغرى 4 درجات مئوية.
أما بنغازي، فسيكون الطقس نهاراً غائماً جزئياً مع تساقط زخات من المطر وتكون درجة الحرارة العظمى 17 درجة مئوية وهي أقل بـدرجتين من يوم أمس. وسيكون الطقس ليلاً مهيأ لتساقط الأمطار الخفيفة وتسجل درجة الحرارة الصغرى 8 درجات مئوية.
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