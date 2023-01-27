أجواء صافية إلى غائمة جزئياً في عموم مناطق ليبيا

أما بنغازي، فسيكون الطقس نهاراً غائماً جزئياً مع تساقط زخات من المطر وتكون درجة الحرارة العظمى 17 درجة مئوية وهي أقل بـدرجتين من يوم أمس. وسيكون الطقس ليلاً مهيأ لتساقط الأمطار الخفيفة وتسجل درجة الحرارة الصغرى 8 درجات مئوية.