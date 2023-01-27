أجواء طقس باردة على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد أغلب المناطق في ليبيا، اليوم الجمعة، أجواء باردة حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها ما بين 12 إلى 17 مئوية، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأشار المركز، إلى أن درجات الحرارة تكون منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر، خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية، بينما تتجاوز معدلاتها الفصلية لهذا الشهر على مناطق الجنوب الشرقي، حيث تصل إلى 28 مئوية على الكفرة.

وتتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، ومن المتوقع أن تكون الفرصة جيدة لسقوط الأمطار من مساء يوم الإثنين القادم.