رئيس غرفة التجارة طبرق: العائلات في ليبيا تحت خط الفقر

قال رئيس غرفة التجارة بطبرق، إبراهيم الجراري، إن المواطن الليبي يتحصل على الغذاء والدواء من مصر ودول الجوار، متسائلا: ”ماذا قدمت له حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية؟”.

وأكد الجراري، في تصريحات صحفية، أن “الدواء متوفر في مصر بأسعار أرخص من ليبيا، وكذلك الأمر بالنسبة للسلع الأساسية”.

وشدد على أن “المواطن الليبي يشعر أنه في دولة غريبة، ليست بلاده، رغم ما بها من خيرات”.

وأضاف: أن “العائلات في ليبيا تحت خط الفقر، وفاض الكيل بالمواطن الليبي، ونطالب بتوفير الغذاء والدواء فقط، ولا نطالب بأي رفاهيات أو كماليات”.

ولفت إلى أن “توحيد سعر الصرف، قرار مجحف، وكل دول العالم بها بطاقات تموينية للأفراد إلى ليبيا”.