الارصاد: اجواء شتوية وأمطار متفرقة.. والحرارة تنخفض للصفر المئوي بهذه المنــاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 27/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء باردة على اغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة القصوي المتوقع تسجيلها تتراوح مابين (12-17)مْ.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة منخفضة اثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطــق الجبلــية والصحــــراوية تقتـرب من الصفــــر المئوـــي، بينما تتجاوز معدلاتها الفصلية لهذا الشهر على مناطق الجنوب الشرقي حيث تصل إلى(28)مْ على الكفرة.

تتكاثر السحب من حين لأخر على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، ومن المتوقع ان تكون الفرصة جيدة لسقوط الامطار من مساء يوم الإثنين.

والله اعـــــــــــــــــــلم.

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