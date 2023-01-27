موقع إيطالي: ميلوني ستوقع اتفاقية لإنتاج النفط في ليبيا

سلط موقع “ديكود 39 الإيطالي” على الاتفاقية المرتقب توقيعها بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية، خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني إلى طرابلس.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، الخميس، إنه من المقرر أن توقع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية اتفاق إنتاج بقيمة 8 مليارات دولار لإنتاج نحو 850 مليون قدم مكعبة في اليوم (حوالي 24 مليون متر) من حقلي غاز بحريين في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن الاتفاق من المتوقع، أن يوقع غداً السبت وينص على تطوير حقلين اكتشفا بالفعل على أساس اتفاق عام 2008 وكان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بين 2017 و 2018، وفقا للموقع الإيطالي.

ويأتي الاتفاق خلال الزيارة المنتظرة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى طرابلس، السبت.

من جهتها، تنتج شركة إيني بالفعل الغاز في ليبيا من حقلي الوفاء وبحر السلام الذي تديرهما شركة مليته للنفط والغاز، وهو مشروع مشترك بين الشركة الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط، بحسب ما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.

ويتم نقل الغاز من الحقول إلى إيطاليا عبر خط أنابيب جرين ستريم، وهو أنبوب بطول 520 كيلومترًا يعبر البحر الأبيض المتوسط ​​حتى جيلا في صقلية ولديه القدرة على نقل 8 مليارات متر مكعب في العام، بحسب ما أورد الموقع الإيطالي.

وأنتجت شركة إيني 198 مليار قدم مكعب من الغاز في ليبيا عام 2021 (5.6 مليار متر مكعب).

فيما تسعى ليبيا حاليًا للحفاظ على إنتاج الغاز عند 1.5 مليار قدم مكعب في يوم (نحو 42 مليون متر مكعب) مع نحو 850-900 مليون قدم مكعب في اليوم (25 مليون متر مكعب) مستخدمه محليًا لإنتاج الكهرباء، فيما يتم تصدير 250 مليون قدم مكعب في اليوم ويستهلك الباقي بشكل رئيسي في الصناعة، وفقا للموقع الإيطالي.