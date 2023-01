ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن المجلس بدأ بتشكيل لجان لوضع خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات قبل نوفمبر المقبل، سواء وصل إلى توافق مع القوى المختلفة أم لا.

اوحيدة أشار في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن البرلمان يستغل جميع الفرص، فإما أن يتم التوافق مع قوى فاعلة في الغرب الليبي، سواء أكان مجلس الدولة أو المجلس الرئاسي، أو أي قوى تسيطر على الأرض أو يمضي في المسار وحده.

ورأى أن من حق مجلس النواب إصدار قوانين خاصة بالانتخابات، وهذا ما حصل في السابق لكن القوة القاهرة في الغرب هي من عطلت الانتخابات، والآن كحل أخير سيبدأ مجلس النواب في وضع خارطة طريق جديدة.

Shares

The post اوحيدة: شكلنا لجانًا لوضع خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات قبل نوفمبر المقبل first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية