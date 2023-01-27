ضبط مركبات يقودها أجانب بدون لوحات معدنية ورخص قيادة في سوق الجمعة

أخبار ليبيا 24

ضبطت شرطة مرور سوق الجمعة العشرات من المركبات من بينها سيارات يقودها أجانب بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات القانونية.

جاء ذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة عمل وزارة الداخلية، في تنفيذ حملة أمنية موسعة داخل العاصمة.

وقالت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، إن شرطة مرور سوق الجمعة ضبطت عدد من المركبات من بينها سيارات يقودها أجانب بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات القانونية.

وكان قسم شرطة النجدة التابع لمديرية أمن طرابلس قد ضبط الخميس 125 مركبة آلية بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات القانونية.

وشرعت مديرية أمن طرابلس، من خلال مكاتبها وأقسامها ومراكز الشرطة في ضبط المركبات الآلية التي لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج وغير مستوفية الإجراءات القانونية، بما في ذلك المركبات التابعة للقطاعات العامة والأجهزة الأمنية والعسكرية.