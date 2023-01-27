فرنسا ترد على لافروف بشأن اتهام تدمير الدولة الليبية

ردت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الخميس، على وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي اتهمها بـ”دعم الإرهابيين في ليبيا”، واصفة ما جاء على لسانه بـ”الأكاذيب المخزية”.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، في مؤتمر صحفي بباريس، إن تصريحات لافروف أثناء جولته الأفريقية تعد “أكاذيب مخزية”.

وأثناء وجوده في إسواتيني الواقعة جنوب أفريقيا، قال لافروف إن “فرنسا شاركت في تدمير الدولة الليبية، وحولتها إلى حفرة سوداء يمر عبرها المهاجرون غير الشرعيون، والأسلحة، والإرهابيون”.

وأضاف لافروف أن مشاركة فرنسا في العدوان داخل ليبيا، أسهم في تمرير الكثير من الإرهابيين إلى مالي، وكان من بينهم مجموعة دعمتها فرنسا للإطاحة بالقذافي، وتابع: “عندها عادت فرنسا لتطلب مساعدتنا ومجلس الأمن في مواجهة الإرهاب الذي لا يزال مستمرا في أفريقيا عموما، قدمنا لها الدعم، ليعودوا ويتهموننا بأننا ننسف المصالح الفرنسية في أفريقيا”.