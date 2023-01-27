أبوجناح يبحث إنشاء محطة للتخلص من النفايات الطبية

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة- وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع ممثلين عن شركة “بروجراما بينتي” الإيطالية المتعاقد معها منذ عام 2013 لإنشاء محطة للتخلّص الآمن من النفايات الطبية حسب المواصفات العالمية، حول تفعيل الإتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة والشركة، بعد توقفها لما يقارب العشر سنوات.

وبحسب بيان وزارة الصحة في حكومة الدبيبة، فإن أبوجناح أصدر تعليمات بتكليف وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، بترأس لجنة متابعة وإشراف تفعيل الإتفاقية، على أن تقدّم اللجنة تقريرها بشكل عاجل.