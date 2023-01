لنقي معلقًا على موقف الدبيبة وباشاآغا من زيارة ميلوني: لعب بمقدرات الأمة واستهانة بشخصية الدولة

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي على زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى طرابلس.

لنقي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “بعد دعوة الدبيبة لرئيسة وزراء إيطاليا لزيارة طرابلس، ورفض فتحي باشاآغا لهذه الزيارة، لا أرى ذلك إلا لعب بمقدرات الأمة واستهانة بشخصية الدولة وخدمة لمصالح شخصية لكل الطرفين وتأكيدًا على فشل الدولة وتحريضًا لمجلس الأمن لاتخاذ قرارات بوضع ليبيا تحت الوصاية الدولية، إلى متى هذا العبث؟”.

