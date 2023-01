“الحكم المحلي” تدعو إلى صرف مستحقات “متضرري حرب طرابلس”

أكد وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “مصطفى سالم” على ضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية المخصصة للأهالي المتضررين من حرب طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء الوكيل مع عدد من المواطنين المتضررين من حرب طرابلس، بحثوا خلاله آلية تعويض المتضررين والإجراءات العملية لمتابعة الملف مع جهات الاختصاص.

وأشار وزير الحكم المحلي إلى أن صرف المستحقات لأصحابها سيساهم في إعادة بناء واستقرار المناطق التي عانت من النزوح والتهجير.

المصدر: وزارة الحكم المحلي

