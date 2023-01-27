اتفاق بـ8 مليارات دولار بين الوطنية للنفط وإيني لتطوير حقلين في المتوسط

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قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إنه من المقرر أن توقع المؤسسة، وشركة إيني الإيطالية، يوم السبت، اتفاق إنتاج بقيمة 8 مليارات دولار لإنتاج نحو 850 مليون قدم مكعبة في اليوم، أي ما يعادل 24 مليون متر، من حقلي غاز بحريين في البحر الأبيض المتوسط.

وينص الاتفاق على تطوير حقلين اكتشفا بالفعل على أساس اتفاق عام 2008 وكان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بين 2017 و 2018، إذ تنتج شركة إيني بالفعل الغاز من حقلي الوفاء وبحر السلام الذي تديرهما شركة مليته للنفط والغاز، وهو مشروع مشترك بين الشركة الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط.

ويتم نقل الغاز من الحقول إلى إيطاليا عبر خط أنابيب جرين ستريم، وهو أنبوب بطول 520 كيلومترًا يعبر البحر الأبيض المتوسط ​​حتى جيلا في صقلية ولديه القدرة على نقل 8 مليارات متر مكعب في العام.