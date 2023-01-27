وفاة سائق في حادث تصادم مروري في سوق الجمعة

أخبار ليبيا 24

أسفر حادث مروري بين مركبتين في سوق الجمعة عن وفاة سائق إحدى المركبتين وإصابة الآخر، وفق ما ذكرت مديرية أمن طرابلس.

ووقع الحادث المروري بين سيارة نوع “بي أم دبليو” وشاحنة نوع “إيفكو”. وبحسب تسجيل مصور لأحد ضباط قسم مرور سوق الجمعة، فإن الحادث وقع نتيجة انحراف السيارة عن مسارها أثناء هطول الأمطار، ما أسفر عن اصطدام الشاحنة التي كانت تسير بنفس الاتجاه.

وناشدت شرطة مرور سوق الجمعة السائقين بأخذ الحيطة والالتزام بالسرعة المنخفضة أثناء سقوط الأمطار.