عون: ليبيا لا تمتلك فائضًا من الغاز لتصديره

قال محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن ليبيا لا تمتلك فائضًا من الغاز لتصديره ولا تزال في حاجة إليه لتشغيل محطات الكهرباء.

وأضاف عون، في تصريحات صحفية:” نصدر حوالي 300 مليون قدم مكعبة من الغاز لإيطاليا يوميا، ولا زال لدينا حاجة للغاز في العديد من محطات الكهرباء.

وتابع:” نخطط للتعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في عدة مناطق اعتمادًا على شروط تنافسية”.

وأوضح:” نعمل على الدخول في استكشافات جديدة وستكون مفتوحة، تعتمد على الشروط التي توضع في الجولات الاستكشافية” .

وأكد أن توقيع الاتفاقيات الجديدة سيعتمد على مدى نجاح الشركات المساهمة للحصول على قطعة استكشافية أو تطوير الجهود الاستكشافية خلال الفترة السابقة ولم تطور.

ونوه بأن إنتاج النفط الليبي استقر عند مستويات 1.2 مليون برميل يوميًا خلال النصف الثاني من 2022.