طقس بارد على أغلب مناطق ليبيا مع توقعات بسقوط أمطار الإثنين القادم

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أجواء طقس باردة تشهدها أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها ما بين 12 إلى 17 مئوية.

جاء ذلك وفق ما نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم.

وذكر المركز، أن درجات الحرارة تكون منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر، خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية.

وأشار المركز، إلى أن درجات الحرارة تتجاوز معدلاتها الفصلية لهذا الشهر على مناطق الجنوب الشرقي، حيث تصل إلى 28 مئوية على الكفرة.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، مشيرًا إلى أن من المتوقع أن تكون الفرصة جيدة لسقوط الأمطار من مساء يوم الإثنين القادم.