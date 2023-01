الحداد لـ لجنة تقصي الحقائق الأممية: دوركم مهم بإظهار جرائم ومخالفات وقعت في ليبيا

ليبيا- التقى رئيس أركان الرئاسي محمد الحداد مع وفد بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في مقر رئاسة أركانه في العاصمة طرابلس.

بيان صحفي صدر عن رئاسة أركان الرئاسي طالعته صحيفة المرصد، نقل عن الحداد إشادته خلال اللقاء بالدور الذي تلعبه هذه البعثة في سياق إظهار الحقائق حول جرائم ومخالفات وقعت بالمخالفة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على حد تعبيره.

ووفقًا للبيان، زعم الحداد أن الضرر الذي لحق بالمدنيين الأبرياء جراء زرع الألغام المتطورة من حيث النوعية وطرق زرعها التي لم يشهد لها مثيل من قبل، ولم يتم إلا خلال العام 2019 أثناء ما وصفه بـ”الاعتداء” على العاصمة طرابلس ما يعد انتهاكًا ومخالفًا لحقوق الإنسان.

