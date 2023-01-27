رداً على السفيرة البريطانية .. عقيل: ليبيا تحطمها سياسات بلادك وربيبتكم أميركا

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي عز الدين عقيل، رداً على قول السفير البريطانية إن قادة ليبيا خذلوا بلادهم؛ إن “ليبيا يخذلها ويحطمها أشد التحطيم، سياسات بلادك وربيبتكم أميركا فيها، وليس هناك من شر يحيط بالليبيين ويعطل استقرارهم، سوى السياسات الإمبريالية لدولتيكما الموجهة ضدنا، والمعادية لمصالحنا الوطنية”

وأضاف عقيل في منشور عبر صفحته في موقع فيسبوك “إن قادة ليبيا هم سنافركم، وصناعة مخالبكم، وأدواتكم الغبية التي تحكموننا بها، وإياك أن تظني بأننا قد نسينا بأن صراع حكومتك وحكومة ربيبتكم أمريكا مع غريمكما الروس، هو ما انتهى إلى إلغاء عصابتكم الثلاثية لانتخابات 2021 التي التف حولها وساندها كل القادة الليبيين الذين تسبينهم، وذلك لأن المترشحين لم يلائموا هوى مصالحكم، رغم أنكم أنتم من فرضتموها من أجل إطالة أمد الفوضى والصراع الذين تبغيان منهما إنهاكنا قبل تحقيق أهدافكم السرية”

واعتبر أن الانتخابات ليست الحل لأزمة البلاد “ولن تكون أبدا” مضيفاً “إياك أن تظني ايضاً أننا نسينا أن الجاني الرئيس بإعادة الليبيين إلى فوضى وصراعات وفساد التوازي الحكومي، هو سياسة حكومة بلادك التي لم تخجل من إعلانها جهارا نهارا،

وكان ذلك عبرك أنت نفسك من خلال تكليفك بإطلاق ذلك الفيتو المستفز اللعين، الذي أطلقته على أعتاب ميلاد حكومة، فصنعتي منها حكومةً موازية”