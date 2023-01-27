العامة للكهرباء تباشر تشغيل محطة الحقن مراوه

باشر مهندسو وفنيو الإدارة العامة لمشروعات التوزيع والادارة العام للنقل في إجراء التجارب التشغيلية لمحطة الحقن 11/30ك٠ف مراوه بمنطقة الجبل الأخضر والتي تم تركيبها من قبل إدارة مشروعات الجبل الأخضر ٠

وكان الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء “وئام التائب” ،أكد نجاح الشركة في تجاوز الذروة الشتوية دون مرحلة طرح الأحمال .

وقال التائب ،إن الوضع العام للشبكة ممتاز جداً ومستقر ، ولم نصل إلى مرحلة طرح احمال وتخطينا الذروة بنسبة 90 بالمائة بنجاح وهذا دليل على الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة, والتي هي ظاهرة للعيان في مسألة تحسين الوضع العام للشبكة .

أوضح انه خلال الأيام الماضية كان هناك اجتماع موسع لإدارة الشركة العامة مع إدارات التوزيع في المناطق لمتابعة سير العمل لديهم والوقوف على احتياجاتهم, اليوم بدأ العمل فعليا في نقل وإرسال شحنات قطع الغيار والمستلزمات التي طلبها مدراء إدارات التوزيع خلال الاجتماع لحل المشاكل والمختنقات العاجلة لديهم.