ميدل إيست مونيتور: واشنطن تعاونت مع ميليشيا مسلحة لاختطاف مسعود

ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية الضوء على دلالات زيارة مدير وكالة المخابرات الأميركية “سي آي أي” “ويليام بيرنز” للبلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، تساءل عما ورد في تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لوزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش حول مبادرات ممتازة تم التوافق عليها مع “بيرنز” من دون الإفصاح عنها.

وواصل التقرير سلسلة تساؤلاته بشأن الطريقة التي ستقوم من خلالها “سي آي أي” بمساعدة الليبيين في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية المأمولة، مؤكدًا أن هذه الوكالة معروفة بالتجسس وتزوير الاستحقاقات الانتخابية الفاشلة ولا تمت بصلة للنزاهة والحرية.

وأكد التقرير أن ليبيا لم تكن دولة مهمة بالنسبة للجانب الأميركي، إلا أنها باتت كذلك بسبب الأزمة الأوكرانية المتسببة بالحاجة إلى طاقتها، مشيرًا إلى أن تواطؤ رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لاختطاف المواطن أبو عجيلة مسعود قاد لقدوم “بيرنز” إلى البلاد لدعمة حكومته.

واتهم التقرير الولايات المتحدة بالتعاون مع ميليشيا مسلحة لقليام بعملها القذر المتمثل باختطاف مسعود، مؤكدًا أن واشنطن ساعية بشكل محموم لإبقاء ليبيا بعيدة عن التأثيرات الروسية، في وقت تبرز فيه خشية من الليبيين مردها إمكانية رؤية مواطنين آخرين قد يتم تسليمهم للولايات المتحدة ومنهم عبد الله السنوسي.

ترجمة المرصد – خاص

