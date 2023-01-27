موقع سويدي: إردوغان يضغط بشدة لتنفيذ مذكرة التفاهم وسيصادقها لتصبح قانوناً

الوطن| رصد

كشف موقع “نورديك مونيتور” المتخصص بالشؤون التركية في السويد، عن ممارسة حكومة رجب طيب أردوغان ضغطاً شديداً لتنفيذ اتفاقية النفط والغاز المثيرة للجدل الموقعة مع حكومة الدبيبة المنتهية، والتي أوقفت محكمة استئناف طرابلس تنفيذها، مشيراً إلى أنه سيتم التصديق على الاتفاقية وتوقيع أردوغان قريباً لتصبح قانوناً، وأنها تنص على الاحتفاظ بسرية أي عمل يتم إجراؤه بالارتباط مع مذكرة التفاهم حتى إذا تم إنهاء الاتفاقية في وقت لاحق.

ولفت الموقع إلى أن الاتفاقية، غامضة وتمهد لأردوغان توسيعها دون تقديم أي تعديلات يوافق عليها البرلمان التركي، فنظامها واسع للغاية، وبنودها تغطي التعاون في الحقول المستقبلية على الأرض أو البحرية الليبية، وتشير إلى “كيانات” غير محددة قد يقررها كلا الجانبين لاحقاً.

واعتبر أن إردوغان معروف “بإساءة استخداماته لمثل هذه الاتفاقيات لإثراء نفسه ورفاقه في صفقات تجارية مشبوهة” وسيكون له مطلق الحرية في تعيين الشركات والمقاولين والمقاولين بالباطن في تنفيذ مذكرة التفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.