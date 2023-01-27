«الكيلاني» تناقش في قطر حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وفاء الكيلاني، الأربعاء، في جلسة الحدث رفيع المستوي الذي يقام ضمن اجتماعات وزراء الشوون الاجتماعية العرب في دورته (42).

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، فإن الاجتماع جاء برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية بدولة قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز ال ثاني وأمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد ابو الغيط ووزراء الشوون الاجتماعية العرب المشاركين.

وفي بداية المقابلة، رحب رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر بالضيوف معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في دورتهم المنعقدة حاليا.

كما تناولت المقابلة استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين ومساهماتها في مجالات الطفولة والأسرة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومختلف الملفات ذات الصلة ومجالات تعزيز وتطوير التعاون العربي المشترك في هذا المجال، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.

واستمر برنامج العمل علي مدى يوم كامل عرضت فيه التقارير وبرامج العمل حول المواضيع المطروحة، بحسب بيان حكومة الدبيبة.