ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

27 January, 2023

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة ، محمد عون، أن ليبيا لا تمتلك فائضا من الغاز لتصديره ولا تزال في حاجة إليه لتشغيل محطات الكهرباء.

وأضاف عون، أن صدر حوالي 300 مليون قدم مكعبة من الغاز لإيطاليا يوميا، ولا زال لدينا حاجة للغاز في العديد من محطات الكهرباء، مشيرا خطط للتعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في عدة مناطق اعتمادًا على شروط تنافسية.

وقال عون، إنه يعمل على الدخول في استكشافات جديدة وستكون مفتوحة، تعتمد على الشروط التي توضع في الجولات الاستكشافية، مؤكدا أن توقيع الاتفاقيات الجديدة سيعتمد على مدى نجاح الشركات المساهمة للحصول على قطعة استكشافية أو تطوير الجهود الاستكشافية خلال الفترة السابقة ولم تطور .