المبروك يتدارس مع ولد الغزواني سبل تسوية ديون موريتانيا لصالح ليبيا

ليبيا – التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال خالد المبروك بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني على هامش مشاركتهما في قمة “داكار 2” بالسنغال.

بيان صحفي صدر عن منصة “حكومتنا” الإعلامية تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الجانبين تدارسا خلال اللقاء المنعقد على هامش اللقاءات الثنائية للقمة المنعقدة تحت شعار “الأمن الغذائي في إفريقيا والسيادة الغذائية” سبل تسوية الديون المستحقة على موريتانيا لصالح الدولة الليبية.

وأضاف البيان: إن مساحة النقاش امتدت شاملة مساعي تحقيق الأمن الغذائي في دول اتحاد المغرب العربي.

