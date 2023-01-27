المريمي: لا حاجة لإعداد قاعدة دستورية تُجرى بها الانتخابات

الوطن| رصد

اعتبر عضو مجلس النواب سعد المريمي، أنه لا حاجة لإعداد قاعدة دستورية، تُجرى بها الانتخابات، في ظل وجود الإعلان الدستوري واستمرار العمل به حتى الآن، مشيراً إلى أن الهدف من عدم اللجوء للإعلان الدستوري هو إطالة أمد المرحلة.

وأكد المريمي إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية بالإعلان الدستوري على غرار الانتخابات التي أتى بها مجلس النواب الحالي، وأن الإصرار على إجراء الانتخابات بالقاعدة الدستورية يتطلب انتظار دستور للبلاد، والذي لم يُستفتَ عليه الشعب بعد.

ولفت إلى أن اللجان الدائمة هي التي من المفترض أن يوكل لها المهمة المتعلقة بالمسارين الدستوري والتنفيذي دون الحاجة إلى تشكيل أي لجان جديدة، إلا أن قرار المجلس في الجلسة الماضية اتخذ لصالح أن يؤول الأمر إلى اللجان الجديدة.