تقرير سويدي: صلاحيات أردوغان الواسعة باتفاقية الطاقة مع الدبيبة ستمكنه من إثراء نفسه ورفاقه

كشف تقرير استقصائي عن تفاصيل تنفيذية جديدة مرتبطة باتفاقية الطاقة للأتراك مع الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المرفوضة قضائيًا.

التقرير الذي نشره موقع “نوردوك مونيتور” السويدي، أوضح أن الاتفاقية ستمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمنتهى الحرية من تعيين الشركات والمقاولين والمقاولين من الباطن لتنفيذ بنودها.

وبين التقرير أن أردوغان معروف عنه إساءة استخدامه وبشكل صارخ لمثل هذه الاتفاقيات لإثراء نفسه ورفاقه في صفقات تجارية مشبوهة، مشيرًا إلى أن الغموض في بعض الفقرات سيمكن الرئيس التركي من إضافة بنود من دون العودة إلى البرلمان في تركيا.