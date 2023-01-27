ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

27 January, 2023

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، موافقة شركة «إيني» الإيطالية على استثمار ثمانية مليارات دولار لتطوير حقلي غاز في ليبيا، موضحا أن قطاع الطاقة لم يشهد استثمارا بهذا الحجم لأكثر من ربع قرن.

واعتبر بن قدارة في حوار مع وكالة «بلومبيرغ» نشرته، اليوم الجمعة، أن هذه الاستثمار رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال الدولي بأن الدولة الليبية «قد اجتازت مرحلة المخاطر السياسية»، وقال إن المؤسسة الوطنية للنفط تتفاوض مع شركات أخرى بشأن استثمارات في الخزانات والبنية التحتية للطاقة مثل خطوط أنابيب النفط.

ومن المقرر أن توقع «إيني» والمؤسسة الوطنية للنفط، غدا السبت، اتفاقا سيؤدي إلى تطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا، وقد تحضر رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، مراسم التوقيع، حيث من المقرر أن تبدأ زيارة إلى ليبيا في اليوم نفسه، وفق «بلومبيرغ».