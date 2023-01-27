العاشي يقدم أوراق اعتماده مندوبًا لليبيا لرئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي

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قدّم، السفير جلال العاشي، أوراق اعتماده مندوبًا لليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، إلى رئيس المفوضية الأوروبية، أرسلا فان در لاين، داعيًا إياها إلى مزيد من دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا.

وقال العاشي، عبر تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، “سعدت اليوم 27 يناير بتقديم أوراق اعتمادي إلى السيدة أرسلا فان در لاين رئيس المفوضية الأوروبية”.

سعدت اليوم 27 يناير بتقديم اوراق اعتمادي الى السيدة ارسلا فان در لاين رئيس المفوضية الاوروبية ونقلت اليها تحيات السيد الرئيس محمد المنفي ودعوتها الى مزيد من الدعم الاتحاد الاوروبي من اجل استقرار ليبيا وحملت نقل تحياتها الى السيد الرئيس واكدت على استمرارية دعم EU لليبيا pic.twitter.com/8WSMIYc4tr — Ambassador Jalal Alashi (@jalal_alashi) January 26, 2023

وأضاف، “نقلت إليها تحيات السيد الرئيس محمد المنفي ودعوتها إلى مزيد من الدعم الاتحاد الأوروبي من أجل استقرار ليبيا وحملت نقل تحياتها إلى السيد الرئيس وأكدت على استمرارية دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا”.

وعين رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، العاشي مندوبًا لليبيا في الاتحاد الأوروبي. وكان العاشي، سفيرًا لليبيا في دولة النمسا.