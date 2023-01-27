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العاشي يقدم أوراق اعتماده مندوبًا لليبيا لرئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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قدّم، السفير جلال العاشي، أوراق اعتماده مندوبًا لليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، إلى رئيس المفوضية الأوروبية، أرسلا فان در لاين، داعيًا إياها إلى مزيد من دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا.

وقال العاشي، عبر تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، “سعدت اليوم 27 يناير بتقديم أوراق اعتمادي إلى السيدة أرسلا فان در لاين رئيس المفوضية الأوروبية”.

وأضاف، “نقلت إليها تحيات السيد الرئيس محمد المنفي ودعوتها إلى مزيد من الدعم الاتحاد الأوروبي من أجل استقرار ليبيا وحملت نقل تحياتها إلى السيد الرئيس وأكدت على استمرارية دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا”.

وعين رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، العاشي مندوبًا لليبيا في الاتحاد الأوروبي. وكان العاشي، سفيرًا لليبيا في دولة النمسا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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