القطراني: حكومتنا انبثقت من حوار ليبي خالص ونالت ثقتها من الجهة التشريعية الوحيدة

ليبيا- تدارس علي القطراني نائب رئيس حكومة الاستقرار مع وفد مركز السلام للحوار الإنساني جهود الأخير لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية بالبلاد.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار اطلعت عليه صحيفة المرصد، بين أن الوفد الزائر لمقر رئاسة مجلس وزراء الحكومة في مدينة بنغازي ضم في عضويته مديري منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط “ريمان غرانجان” وبرنامج ليبيا “فيلكس توزا “ومستشارة الوساطة والدمج مندوبة المنطقة الشرقية نهاد شبارو والمستشارين القانوني محمد جغلالي والأول أمية الصديق.

ووفقًا للبيان، تحدث القطراني عن انبثاق حكومة الاستقرار من الحوار الليبي الخالص ونيلها الثقة من مجلس النواب بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، مؤكدًا أن الحكومة عكفت على تنفيذ إنتخابات المجالس البلدية عبر تأسيس اللجنة المركزية لها في أجواء يسودها الأمن والأمان.

وبحسب البيان، أرجع القطراني هذه الأجواء لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، فيما تم التشديد على ضرورة استمرار عقد مثل هذه اللقاءات المثمرة للتعاون وصولا إلى حلول للأزمة على أن تكون مرضية للشعب الليبي ومحققة لطموحاته وحافظة لسيادة الدولة الليبية وأمنها واستقرارها.

