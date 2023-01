“أكاذيب مخزية”.. الخارجية الفرنسية ترد على اتهامات موسكو

وصفت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية “أن ليجيندر” اتهامات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبلادها بأنها وراء تدمير الدولة الليبية بـ ” الأكاذيب المخزية”.

ليجيندر في مؤتمر صحفي الخميس قالت إن علاقة بلادها مع الدول الإفريقية تقوم على الشراكة المتساوية مع احترام السيادة، وأن فرنسا تدعم الدول الأفريقية ضد الإرهاب، وفق تعبيرها.

اتهام روسي

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اتهم فرنسا بدعم من سماهم “الإرهابيين” في ليبيا ما أدى إلى أنهيار الدولة وعزز من وجود الإرهاب في إفريقيا، معربا عن أسفه في استمرار استخدام فرنسا للعقلية الاستعمارية واستراتيجية “فرق تسد” في السياسة الخارجية في أوروبا والغرب، وفق قوله.

