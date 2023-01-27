العبيدي: طرابلس تئن تحت سطوة الميليشيات وإجرامها ويجب تطهيرها منها لكي لا تصبح حكومة منفى

قال الكاتب والباحث الليبي، جبريل العبيدي، إن “الميليشيات عدوة الشعب الليبي، وسيأتي اليوم الذي سيتخلص فيه ومنها ومحاسبة أفرادها فرداً فرداً، وطرابلس تئن منذ أكثر من سنوات عشر تحت سطوتها وإجرامها وسلبها ونهبها، مشيراً إلى أن “الحل الحقيقي لسطوة وسيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس، هو تطهير العاصمة منها، وإلا ستبقى طرابلس، سجينة للميليشيات، أو ستصبح حكومة منفى أو تُستبدل العاصمة مؤقتاً بعيداً عن سطوة الميليشيات”.

واعتبر في مقال صحفي إن “استمرار سيطرة الميليشيات على طرابلس في ظل تغاضٍ من الأمم المتحدة وتجاهل دولي، سيشكل خطراً إقليمياً إن لم يكن دولياً، في القريب المنظور، خصوصاً في ظل وجود قوافل من الهجرة غير الشرعية وغير القانونية في مقابل ساحل ليبي لا يفصله عن الجنوب الأوروبي سوى بضع مئات من الأميال يمكن قطعها في قوارب صيد صغيرة”.

وأضاف “في طرابلس مفقودٌ الأمن والأمان، وقد تُقتَل بدم بارد لسلب سيارتك أو حتى نهب هاتفك أو محفظة نقودك، جميعها مسببات قتلك بدم بارد، وقد تُخطف ويُطلب افتداؤك بالمال، ولا حُرمة لطفل أو شيخ أو امرأة بل جميعهم أهداف محتملة للخطف والقتل، ناهيك عن القتل على الهوية، سواء لمعتقدك السياسي أو قبيلتك ومنطقتك، فجميعها مبررات للميليشيات متنوعة العقيدة والولاء لإهدار دمك واستباحة مالك وإحراق منزلك أو حتى هدمه، ناهيك بالسجون السرّية التي تعتقل فيها الميليشيات معارضيها ومن يقف أمام طغيانها في مقابل صمت دولي على سطوة الميليشيات وبطشها”.