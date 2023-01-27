وزير النفط بالحكومة المنتهية: مذكرة التفاهم مع تركيا لا تزال سارية المفعول ولا تخالف أي قانون

الوطن| رصد

قال وزير النفط والغاز، في الحكومة المنتهية،محمد عون، إن الصفقة الأولية للتنقيب عن الطاقة بين حكومة الدبيبة المنتهية، وتركيا ، لا تزال سارية المفعول، على الرغم من حكم محكمة يقضي بتجميدها، معتبراً أنه لا آثار سلبية لها على الإطلاق، ولا تخالف أي قانون، ويمكن لليبيا أن توقع مذكرات تفاهم مماثلة أخرى.

وأشار عون في تصريحات صحفية، إلى أن حيثيات الاتفاق تم تضخيمها، وتفاقمت بسبب الأجواء السياسية الغاضبة، موضحا أنها ليست صفقة استكشاف، بل هي مذكرة تفاهم وغير ملزمة لأي من الطرفين، وأنها مجرد رسالة نوايا تعتمد بنحو كبير على خطط الطرفين وتوقعاتهما.

وحول احتياطي الغاز الليبي، لفت إلى أنه ليس لدى ليبيا احتياطيات ضخمة من الغاز مثل روسيا وقطر، ولكنها تملك احتياطيات غاز معقولة، مضيفا أنه إذا تم تطوير قطاع الغاز بالكامل، فسيحل محل بعض الغاز الروسي في أوروبا، مشيراً إلى أن شركة إيني الإيطالية تتقدم نحو خطط تعزيز الإنتاج.

وعلى صعيد منفصل أثنى عون في تصريحات صحفية أخرى، على دور روسيا في منظمة الدول المنتجة للنفط وشركائها “أوبك+”، مؤكدا أنها عضو فاعل وتحملت العبء الكبير في التخفيض من الإنتاج سواء في 2016 أو في 2022.