مختار الجديد: المنطقة الحرة مصراتة أكبر وهم وكذب ولا تخدم في شيء

قال مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، إن المنطقة الحرة بمصراتة أكبر كذبة وأكبر وهم، وفق قوله، وذلك بعد يوم من تحصل ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، على أول “ميناء تجاري” بليبيا على وثيقة الإمتثال للمرفق المينائي DOC وفقاً لمتطلبات المدونة الدولية ISPS-Code ليكون من ضمن الموانئ العالمية المصنفة، بحسب بيان المنطقة الحرة مصراتة.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “ميناء مصراتة كان يتبع الشركة الاشتراكية للمواني، فصلوه بروحه عن الشركة وقعد يتبع المنطقة الحرة، المنطقة الحرة أكبر كذبة وأكبر وهم وماتخدم في شي إلا إدارة هالميناء والعيش على عوايده، والمفروض يغيروا اسمها إلى الشركة العظمى للمواني على غرار الشركة الاشتراكية للمواني بدل من اسم المنطقة الحرة”.