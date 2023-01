الأطرش: لن نقبل بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.. وتصريحات المشري هروب للأمام وفشل ذريع

ليبيا – علق أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش على اتهامات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري (القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان) لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ووصفه بأنه مغتصب لهيئة الانتخابات، بالقول: “نفس النسق السياسي يتكرر بأشكال مختلفة،وهناك هروب الأمام وفشل ذريع للبرلمان والدولة للوصول إلى الحلول الجذرية لذا في كل مرة يختارون عذرًا أو واقعًا سياسيًا جديدًا لتعليق الفشل عليه”.

الأطرش وفي مداخلة له عبر تلفزيون “المسار” تابعته صحيفة المرصد، أضاف: “المجالس السياسية فقدت الشرعية منذ زمن طويل، وتصريحات المشري عبارة عن استمرارية لنفس النسق السياسي والهروب للأمام بتعليق الإشكاليات على جهات مختلفة وكل مرة نسمع بجهة جديدة مسؤولة عن الفشل”.

وبخصوص النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة في القاعدة الدستورية فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية وترشح العسكريين، أوضح الأطرش أن مجلسي النواب والدولة لا يملكان الأحقية في إضافة مواد أو تعديلات على القاعدة الدستورية لأننا نتحدث عن صلب شكل الدولة، وهي مسائل صورية الاتفاق، ولن أقبل كأستاذ في القانون الدستوري أن دولة دون دستور تريد وضع قاعدة دستورية بل المرجعية للإعلان الدستوري الذي له قيمة وقدسية لأنه يمثل مبادئ لثورة شعب تحققت في 2011 وإلا إن كان هناك موضوع يختلفون فيه يذهبون للاستفتاء إذن ماقيمة الإعلان الدستوري وماقيمة ثورة فبراير؟”، مضيفًا: “ثورة فبراير تمثل بقلبها النابض الإعلان الدستوري قبل أن يتم العبث بالتعديلات التي قام بها مجلس النواب بعد عام 2015 وبالتالي هذه صورة من الصور الرديئة للهروب للأمام من الإشكاليات بإحالة كل نقطة خلاف للاستفتاء”.

وأضاف: “بدأنا الدخول بالتنازل عن ثوابت الدولة المدنية ولن نقبل بطرح نقطة أن يكون العسكري جسمًا سياسيًا يمارس حقه السياسي وهو ما زال يحمل هذه الصفة، وكذلك الجنسية تعتبر مسألة جوهرية تمس قلب الإعلان الدستوري ومبادئ الثورة وهي أمر مرفوض بشكل كبير، وعلينا التفرقة بين المبادئ والثوابت الحاكمة للدولة المتمثلة في الإعلان الدستوري 2011 وبين إرادة الساسة الذي فشلوا في صياغة أو اتفاق حقيقي”.

الأطرش وتعليقًا على بيان تجمع الأحزاب الليبية الذي أعلن من خلاله رفضه المطلق للقاعدة الدستورية المطروحة بين مجلسي النواب والدولة وشكل الحكم الناتج عن القاعدة، قال: “نعم البيان أشار إلى جوهرية الخلاف والمس بقلب المفاهيم الدستورية والدولة المدنية وهذه القواعد جوهرية، ونحن نعيش في حالة غيبوبة لأي مفاهيم يمكن الاتفاق عليها، فكلما تطورت الأحداث وجدنا أنفسنا بعيدين عن الدولة الدستورية المدنية الديمقراطية،ولايمكن للساسة العبث بها،والبيان أشار بطريقة ذكية إلى غياب هيكليات الدولة التي تمكن الساسة من وضع قانون للاستفتاء على أي مطلب يريدونه ويسبح في الفضاء بعيدًا عن أي واقعية دستورية بل سيطيل عمر الأجسام الفاقدة للشرعية والمشروعية”.

