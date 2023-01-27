مركز الرقابة على الأغذية يبحث التعاون المشترك مع منظمة الغذاء العالمي

الوطن|رصد

التقى مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمقر فرع طرابلس مع مسؤولة قطاع الشرق الاوسط لمنظمة الغذاء العالمي يرافقها السفير التشيكي لدى ليبيا للإطلاع على دور المركز فيما يخص جودة الأغذية والأدوية التي يتم توريدها عن طريق المنظمة على شكل إعانات.

وأعرب مدير عام المركز على امتنانه لهذا اللقاء، مؤكدًا على ضرورة أن تكون شحنات الأغذية والأدوية الموردة عن طريق منظمة الغذاء العالمي ذات جودة عالية تطابق المواصفات والمعايير المعتمدة بالدولة الليبية.

ومن جانبه، أثنى السفير التشيكي على دور المركز في حماية المستهلك وأنه يحظى باهتمامهم ومتابعتهم للنجاحات التي يحققها المركز في مجال اختصاصاته المناطة به.

هذا ناقش الجانبان أوجه تقديم وتحقيق التعاون العلمي والمهني المشترك مع المراكز المناظرة للمركز خارجيًا وتبادل الخبرات معها، وإقامة ورش العمل والسعي للرفع من مستوى العمل الرقابي بالمركز بما يخدم مصلحة المستهلك.