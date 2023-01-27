كورييري ديلا سيرا: حقول الغاز البحرية الليبية سبب زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية

قالت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ستزور غدًا السبت طرابلس وبنغازي مع وزير الخارجية أنطونيو تاجاني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي والمدير التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالتسي.

وأرجعت الصحيفة السبب المباشر للرحلة إلى توقيع اتفاقية بين شركة إيني مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، لاستثمار 8 مليارات دولار في حقول الغاز البحرية، مستدركة: “لكن بالنسبة لميلوني، ستكون الزيارة أيضًا فرصة للحديث عن استقرار البلاد وطرق الهجرة غير الشرعية”.

وجاء ذلك في تقرير لـ”كورييري ديلا سيرا” يسلط الضوء على العلاقات بين حكومتي إيطاليا وفرنسا التي ظلت باردة، بعد سوء التفاهم الأولي بين جيورجيا ميلوني وإيمانويل ماكرون على خلفية السفينة “أوشن فايكنغ”، التي كانت تقل مهاجرين غير شرعيين.

وتقول الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته “الساعة 24″، إنه بعد دعوة الرئيس الفرنسي، لم تحدد رئيسة الوزراء الإيطالية بعد موعدًا لأول زيارة رسمية لها إلى باريس. لكن ليس كل شيء يسير بأسوأ طريق، بل على العكس من ذلك، في بعض المجالات أصبح الاتفاق أقرب من أي وقت مضى.

ويتجسد هذا التقارب اليوم في زيارة وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو إلى روما لمقابلة وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو.

لذا يعاود الفرنسيون الزيارة إلى نظرائهم الطليان، بعد لقاء أخير بين الوزيرين في مدينة طولون الفرنسية. ومع ذلك، هذا ليس اجتماع مجاملة بسيط كما يؤكد الأشخاص الذين لديهم معرفة مباشرة ببرنامج الزيارة – ولكنه اجتماع عمل مع جدول أعمال طويل ومنظم ومشاركين مختارين جيدًا من كلا الجانبين.

وسيجلس على الطاولة رؤساء أركان القوات المسلحة في البلدين، والأمناء العامين للوزارات المعنية، بالإضافة إلى العديد من كبار المديرين التنفيذيين والجنرالات. علاوة على ذلك، فإن الموضوعات قيد المناقشة تبرر وجود قادة دفاع عسكريين ومدنيين.

ولن تكون أوكرانيا في قلب المناقشات كثيرًا، لأن إيطاليا وفرنسا قد أكملت بالفعل جميع الاستعدادات التقنية منذ أسابيع لإرسال أنظمة الدفاع الصاروخية المشتركة Samp-T إلى كييف.

وبدلاً من ذلك، سيتحدث الجانبان عن الأنشطة المشتركة في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك المراقبة، وتنسيق السياسات الدفاعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة (وبالتالي من المحتمل أيضًا في الشرق الأوسط)، والأنشطة البحرية والبرية المشتركة، فضلاً عن التواجد المشترك ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغيرها من المناطق عالية الخطورة.

وهكذا فإن التعاون بين إيطاليا وفرنسا، على الأقل في مجالات مثل الدفاع والفضاء، سيستمر بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى على الرغم من التوترات بين زعيمي البلدين.

وعندما التقيا بشكل غير رسمي لأول مرة على شرفة سطح فندق “غران ميليا” في روما، كان كل من ميلوني وماكرون يتحدثان بلغتهما الخاصة – كلاهما يفهم الآخر جيدًا – وشرح كل منهما للآخر احتياجاته السياسية والخطوط الحمراء. خطوط. لم ينجح اللقاء في البداية، لكن التكامل بين البلدين لا يزال قوياً للغاية.

ومن بين أمور أخرى، في غضون 4 أيام، ستدخل معاهدة كويرينالي التي وقعها الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي في نوفمبر 2021 حيز التنفيذ.

وهي ليست مجرد اتفاقية رسمية بحتة، فعلى مدى شهور كان التكامل بين الجيشين الإيطالي والفرنسي ثابتًا، وعلى سبيل المثال، تم إجراء تدريبات قتالية في الجبال بهدف إنشاء لواء جبال الألب الفرنسي الإيطالي.

وسيكون من المفهوم في الأسابيع المقبلة ما إذا كان هذا النهج البناء سوف يسود مرة أخرى على التوترات الأولية.

وفي غضون ذلك، تواصل ريسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني تطوير جدول أعمالها للعلاقات مع جيران إيطاليا في الجنوب: بعد الجزائر، ستطير رئيسة الوزراء غدًا إلى طرابلس وبنغازي مع وزير الخارجية أنطونيو تاجاني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي والمدير التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالتسي.

والسبب المباشر للرحلة هو توقيع اتفاقية بين شركة إيني مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لاستثمار ثمانية مليارات دولار في حقول الغاز البحرية، لكن بالنسبة لميلوني، ستكون الزيارة أيضًا فرصة للحديث عن استقرار البلاد وطرق الهجرة غير الشرعية.