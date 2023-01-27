تحديد موعد محاكمة بوعجيلة مسعود

العنوان-واشنطن

حددت المحكمة الاتحادية بواشنطن، الثامن من فبراير المقبل موعدا لمحاكمة المواطن الليبي “بوعجيلة مسعود” بعد أن أجلت الجلسة المقررة أمس الأربعاء، بحسب وكالة رويترز.

وقالت رويترز أن القاضية عينت رسميا المحامية “ويتني مينتر” لتمثيله أمام المحكمة بعد تعذر العائلة عن توكيل محام على نفقتهم الخاصة.

وطلبت المحامية وقتا إضافيا لمراجعة لائحة الاتهام معه قبل تقديم التماس أو استجابة لطلب الحكومة بإبقائه محتجزا إلى حين المحاكمة.

وحددت القاضية الأمريكية “موكسيلا أوبديايا” جلسة في الـ23 من فبراير المقبل للنظر في احتجازه من عدمه باعتباره يعاني أمراضا مزمنة ويتلقى العلاج.