الإمداد الطبي يشرع في توزيع أدوية علاج مرضى الأورام في مناطق ليبيا كافة

ليبيا – شرع المختصون في مخزن الأدوية التخصصية غير المبردة بجهاز الإمداد الطبي الخميس بتوزيع علاج مرضى الأورام غير المبردة على مراكز علاج الأورام في كل مناطق ليبيا عن طريق مندوبيها.

جهاز الإمداد الطبي أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن عملية التوزيع تمت بعد استكمال إجراءات المعايرة من قبل الجهات ذات العلاقة، بحضور أمين مخزن الأدوية التخصصية سالم فرحات، الذي أكد استلام الفروع والمراكز المختصة بعلاج مرضى الأورام مخصصاتها لسد العجز الذي عانت منه خلال الأشهر الماضية.

وأشار الجهاز إلى أن المراكز التي استلمت مخصصاتها من علاج مرضى الأورام هي: (المستشفى الجامعي طرابلس، معهد القومي لعلاج الأورام صبراتة،مركز علام أورام مصراتة، مستشفى طرابلس المركزي شارع الزاوية، مركز علاج أورام سبها، مركز علاج الأورام طرابلس).

وأفاد الجهاز بأن فر ع المنطقة الشرقية قد استلم مخصصاته من أدوية علاج الأورام خلال اليومين الماضيين.

الجهاز أوضح أن أصناف الأدوية التي تم توزيعها كالتالي:-

Sunitinib 50mg caps-

Sunitinib 12.5mg caps-

Imatinib 100mg caps-

Imatinib 400mg caps-

Irinotecan Hcl sol 40mg vial-

Irinotecan Hcl sol 100mg vial-

Paclitaxel 30mg vial-

Paclitaxel 100mg vial-

