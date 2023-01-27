وزير مالية دبيبة يناقش مع رئيس السنغال تفعيل الاستثمارات الليبية في بلاده

التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، خالد المبروك، رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، وذلك على هامش المشاركة في قمة داكار 2.

وقمة داكار، ينظمها البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع الحكومة السنغالية، والتي انعقدت تحت شعار الأمن الغذائي في أفريقيا والسيادة الغذائية.



وقالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عبر حسابها على “فيسبوك”، إن المبروك يشارك في اجتماعات قمة داكار بصفته محافظ ليبيا في البنك الأفريقي للتنمية.

وناقش وزير المالية السبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا بالإضافة إلى موضوع تفعيل الاستثمارات الليبية في السنغال.

كما ناقش استقطاب استثمارات ليبية جديدة في مجال العقاري والزراعي وصيد الأسماك والصناعات الغذائية.