مالية الدبيبة تبحث تفعيل الاستثمارات الليبية في السنغال

أخبار ليبيا 24

بحثت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أمس الخميس، تفعيل الاستثمارات الليبية في السنغال.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، مع رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، على هامش للمشاركة في قمة “داكار 2” التي نظمها البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع الحكومة السنغالية.

وبحسب بيان وزارة المالية، يشارك المبروك في اجتماعات قمة داكار بصفته محافظ ليبيا في البنك الأفريقي للتنمية.

وناقش المبروك السبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق الأمن الغذائي في أفريقي، إضافة إلى موضوع تفعيل الاستثمارات الليبية في السنغال.

كما ناقش اللقاء استقطاب استثمارات ليبية جديدة في مجال العقاري والزراعي وصيد الأسماك والصناعات الغذائية.