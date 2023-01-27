بن قدارة: المزيد من الصفقات ستتبع استثمارات شركة إيني في ليبيا

العنوان-طرابلس

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنها تتوقع توقيع المزيد من الصفقات مع الشركات الأجنبية بعد أن وافقت شركة “إيني” على استثمار 8 مليارات دولار لاستخراج الغاز الطبيعي في ليبيا.

ونقلت صحيفة بلومبيرغ الأمريكية عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة قوله إنه لم يشهد قطاع الطاقة استثمارًا بهذا الحجم لأكثر من ربع قرن، مضيفا أنها رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال الدولي بأن الدولة الليبية قد اجتازت مرحلة المخاطر السياسية.

وقال بن قدارة إن المؤسسة الوطنية للنفط تتفاوض مع شركات أخرى بشأن استثمارات في الخزانات والبنية التحتية للطاقة مثل خطوط أنابيب النفط، وإنه من المقرر أن توقع “إيني” والمؤسسة الوطنية للنفط اتفاقا يوم السبت في طرابلس سيؤدي إلى تطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا.

وأوضح بن قدارة أن الحقلين اللذَين ستستثمر فيهما “إيني” سيستغرق تطويرهما نحو 3 أعوام ونصف العام، مبينا أن احتياطياتهم تقدر بـ6 تريليونات قدم مكعبة، ويجب أن يكونوا قادرين على الضخ بمعدل 850 مليون قدم مكعبة يوميا لمدة 25 عاما.

كما أكد بن قدارة أن الإغلاق المتكرر لحقول النفط والموانئ – وبعضها خطير بما يكفي لرفع الأسعار العالمية – قد انتهى، مضيفا أن الجميع مقتنع الآن بأنه لا فائدة من عملية الإغلاق وأن معظم شركات الخدمات النفطية عادت إلى الحقول، والوضع الأمني مستقر فيها.

ومن المتوقع أن تشهد رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني- التي تستعد لرحلة إلى ليبيا لتعزيز إمدادات الطاقة- هذا الحدث؛ حيث زارت الجزائر في وقت سابق من هذا الأسبوع في إطار جهودها لتعزيز الإمدادات البترولية من شمال إفريقيا ومساعدة إيطاليا على التخلص من تلك الآتية من روسيا في أعقاب هجومها على أوكرانيا.