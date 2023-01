ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لا يملك صلاحية إصدار أذونات الاقتراض.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “حتى لو افترضنا أساسًا أن مجلس النواب هو مجلس مُكتمل الشرعية، وهذا غير موجود؛ فإن رئيسه لا يملك قطعًا صلاحية إصدار أذونات الاقتراض”.

‏وتابع السويحلي حديثه: “ولكن استسلام المشري وصمت الكبير وشكشك، بالإضافة إلى سيطرة صبيانه على القضاء هو ما يشجع عقيلة على استمرار سطوه على المال العام (70 مليارًا حتى الآن) “.

Shares

The post السويحلي: استسلام المشري وصمت الكبير وشكشك شجع عقيلة على استمرار سطوته على المال العام first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية