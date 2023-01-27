وزير المالية خالد المبروك يبحث مع رئيس السنغالي تفعيل الاستثمارات الليبية في عدة مجالات

داكار 27 يناير 2023 (وال) – بحث وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك – بصفته محافظ ليبيا في البنك الإفريقي مع رئيس السنغال ماكي سال، السُبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش قمة داكار (2) التي نظمها البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع الحكومة السنغالية تحت شعار “الأمن الغذائي في إفريقيا والسيادة الغذائية”.

وناقش المبروك مع ماكي، تفعيل الاستثمارات الليبية في السنغال، واستقطاب استثمارات جديدة في المجال العقاري والزراعي وصيد الأسماك والصناعات الغذائية. (وال)

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