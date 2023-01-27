لجنة الإعمار والاستقرار بنغازي تقف على المختنقات المرورية التي يعاني منها المواطنين

الوطن|رصد

أجرت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار برئاسة حاتم العريبي رفقة عضو اللجنة فرج اقعيم، زيارة ميدانية صباح اليوم الخميس لجزيرة سيدي يونس بمدينة بنغازي.

وجائت الزيارة للوقوف المباشر ومتابعة المختنقات المرورية التي يعاني منها المواطنين في مداخل ومخارج الجزيرة.

ووجه العريبي تعليماته المباشرة للشركة المنفذة بالشروع على وجه السرعة في إنجاز الخطة المقررة، ومواصلة العمل على الانتهاء من المشروع بالكفاءة المطلوبة، مع مراعاة استمرار حركة السير ومرور المركبات الآلية للمواطنين، لعدم التسبب في حدوث أية مختنقات مرورية.