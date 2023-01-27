متحدث الخارجية الأمريكية: نطالب الأطراف الليبية بحسن النية لإجراء الانتخابات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، إن بلاده تدعم بشدة جهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لتشجيع جميع الأطراف على العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات.

أضاف وربيرغ في تصريحات صحفية، أن: “من المهم أن يعمل جميع القادة السياسيين الليبيين معًا لتحديد موعد قابل للتطبيق للانتخابات، وهدفنا في ليبيا رؤية القادة الليبيين يوافقون على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وتلبية مطالب الشعب الليبي بحكومة منتخبة موحدة يمكنها بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لليبيا”.

وتابع وربيرغ: “لقد وقفنا باستمرار إلى جانب الشعب الليبي في محاولاتهم لإنشاء أجسام ديمقراطية، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور القاهرة مطلع فبراير لمناقشة ملفات من بينها الأزمة في ليبيا”.